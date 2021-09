3 liga. Czy Stal Stalowa Wola zatrzyma niepokonaną Siarkę Tarnobrzeg? Czas na 3-ligowe derby Podkarpacia! [ZAPOWIEDŹ KOLEJKI]

W Stali ostatnio doszło do zmiany trenera (Rolanda Thomasa zastąpił Łukasz Bereta), ale debiut nowego coacha zakończył się remisem z Orlętami Radzyń Podlaski.

- Cała otoczka jest już przygotowana na derby, my postaramy się jak najlepiej przygotować do meczu i nie zawieść kibiców. Chcemy wywieźć stamtąd nie jeden, a trzy punkty

- Każdy nowy trener wnosi do poszczególnej drużyny świeży powiew i zespół reaguje pozytywnie, choć być może pierwszy mecz Stali nie do końca na to wskazywał. Prawdziwym sprawdzianem dla Stali będą derby, podobnie jednak możemy powiedzieć, jeśli chodzi o Siarkę - mówi na łamach Echa Dnia Sławomir Majak, szkoleniowiec "Siarkowców".

W jego zespole na pewno nie zobaczymy Ołeksandra Jacenki, który wciąż zmaga się z urazem.