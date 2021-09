3 liga. Deklasacja! Rezerwy Cracovii wygrały ze Stalą Stalowa Wola 4:0

Początek spotkania nie należał do zbyt emocjonujących; Stal miała kilka stałych fragmentów gry, ale nie przyniosły one zagrożenia pod bramką Cracovii. W 16. minucie Daniel Świderski wpakował piłkę do siatki, jednak sędzia wcześniej odgwizdał spalonego i ten gol nie został uznany.

Gospodarze tuż przed przerwą objęli prowadzenie. Z wielkim luzem w pole karne wbiegł Michał Wiśniewski, który ominął jeszcze bramkarza i strzelił do pustej bramki.

Po zmianie stron Cracovia poszła za ciosem i wbiła Stali jeszcze trzy bramki. Najpierw po rzucie wolnym precyzyjną główką popisał się Filip Piszczek, a po upływie dwóch minut Jakub Myszor dopadł do odbitej piłki i z około 11 metrów huknął pod poprzeczkę.

W kolejnych fragmentach mecz się nieco uspokoił, ale miejscowi w końcówce zadali ostateczny cios. Na listę strzelców znów wpisał się Myszor, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem, skutecznie go przelobował.