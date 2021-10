3 liga. Dziesiąta porażka Wólacznki Wólka Pełkińska w sezonie. Tym razem lepsza Avia Świdnik

Pierwszy kwadrans należał do gospodarzy. Przejawiali większe chęci do gry, wyprzedzali rywala. Stworzyli sobie również na początku dobrą okazję na otwarcie wyniku. Futbolówkę otrzymał Rafał Dusiło, przymierzył z ostrego kąta i bramkarz gości sparował strzał na rzut rożny. Z upływem czasu świdniczanie zaczęli często gościć pod bramką Bartosza Wierzchowskiego. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dobrze sobie poczynał duet Wojciech Białek-Kamil Oziemczuk. Ten drugi odebrał piłkę Mateuszowi Podstolakowi, popędził na bramkę, z ostrego kąta dograł do Białka, który z kilku metrów sytuacyjnie wycelował w golkipera Wólczanki, który wybił piłkę na rzut rożny.

Chwilę później z prowadzenia cieszyli się przyjezdni. Z rożnego precyzyjnie dośrodkował Białek i Rafał Kursa ulokował piłkę pewnym strzałem w bramce. Nie upłynęło dwie minuty a kolejny raz futbolówka zatrzepotała w bramce miejscowych. Oziemczuk uprzedził obrońcę i z bliska nie miał problemów z podwyższeniem rezultatu. Wólczanka nie zwiesiła głów i szybko mogła nawiązać kontakt. W 29. minucie Kursa podciął w polu karnym Kacpra Myszogląda i rozjemca wskazał na rzut karny. Zamiary Podstolaka przewidział Andrzej Sobieszczyk i obronił strzał z jedenastu metrów. Piłkarze Wólczanki często nie mają szczęścia w obecnym sezonie. Najlepszym przykładem była 61. minuta. W pole karne wpadł Dusiło, uderzył na bramkę i trafił w poprzeczkę. Do odbitej piłki dopadł Piotr Łazarz, nieźle przymierzył zza pola karnego i futbolówka ostemplowała … poprzeczkę. Rywal nie pozostał dłużny, szybko zamknął mecz. Podanie otrzymał osamotniony Białek, nie zmarnował sytuacji i mierzonym strzałem ulokował piłkę tuż przy słupku.