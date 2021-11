3 liga, gr. 4: Stal Stalowa Wola efektownie wygrała w Tarnowie z Unią

Dzięki wygranej „Stalówka”, co najmniej do niedzieli będzie wiceliderem tabeli ze stratą punktu do liderującej Cracovii II.

Zwycięstwo w Tarnowie nie przyszło jednak łatwo drużynie trenera Łukasza Berety. W pierwszej połowie goście mieli nieco szczęścia, bo po początkowym badaniu sił, to Unia miała później więcej z gry i była bardziej aktywna na boisku. W 27. minucie miejscowi mieli świetną okazję na objęcie prowadzenia. Po faulu na Dawidzie Sojdzie sędzia podyktował karnego dla miejscowych, ale Mikołaj Smyłek obronił strzał Artura Białego. Bramkarz „stalówki” wykazał się też w innych sytuacjach dla rywala, a z kolei niemrawe próby ze strony przyjezdnych mieli Olszewski, Duda i Stępniowski, ale wszystkie były nieskuteczne.

Skuteczności na szczęście Stali nie zabrakło po przerwie. Druga połowa była zresztą o niebo lepsza w wykonaniu stalowowolskiej jedenastki. Goście byli bardziej aktywni, dokładni w podaniach i co najważniejsze konkretniejsi w polu karnym rywala. Bramka Daniela Świderskiego, po asyście Pietrzyka, tylko dodała pewności siebie drużynie trenera Berety, która miała co rusz kolejne akcje bramkowe, ale na celne strzały trzeba było poczekać. Gdy w 80. minucie Kamil Radulj zagrał na wolne pole do Świderskiego, a ten w sytuacji sam na sam ponownie trafił do siatki rywala, można było nieco odetchnąć, bo Unia nie wyglądała na zespół, który może zagrozić w tym meczu Stali. Wygraną przypieczętował Kacper Pietrzak w doliczonym czasie po podaniu z rzutu wolnego od Olszewskiego.