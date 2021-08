3 liga, gr. 4: Szymon Grabowski odwiedzi Rzeszów. "Stalówka" chce się odkuć, a Siarka zachować pozycję

- Bardzo dobrze, że w środę jest kolejny mecz. Będzie szansa się zrehabilitować – mówi Szymon Jopek, kapitan Stali Stalowa Wola. Jego zespół jest żądny rehabilitacji o dość wstydliwej porażce w Dębicy z Wisłoką.

Zespół ze Stalowej Woli typowany jest jako główny kandydat do wygrania ligi, ale na razie nie zachwyca. - Ciężko jest się zgrać w cztery, pięć tygodni, złapać automatyzmy, które są bardzo potrzebne – mówi Jopek. Mecz Stali z Wisłoką zaczął się dla gości obiecująco, ale potem to dębiczanie rządzili na boisku. - To jest sport i takie mecze się zdarzają. Trzeba wziąć to teraz na klatę i zagrać zdecydowanie lepszy mecz z Wisłą Sandomierz. „Stal nie pęka” i teraz musimy to pokazać. Musimy pokazać, że jesteśmy drużyną - dodaje Roland Thomas, trener Stali, która pierwszy raz w tym sezonie zaprezentuje się u siebie.

Zadanie przed „Stalówką” wydaje się być łatwe, bo Wisła Sandomierz dwa pierwsze mecze przegrała, nie zdobywając w nich nawet jednego gola.