Strażacy z Podkarpacia podsumowali wakacje 2021. Do pomocy wzywani byli 6600 razy

Dwa miesiące wakacji, to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byli w sumie 6600 razy. W 595 przypadkach gasili pożary, a pozostałe interwencje, to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do pomocy średnio co 13 minut.