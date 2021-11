3 liga grupa IV. Bartosz Wierzchowski, bramkarz Wólczanki Wólka Pełkińska: Od małego stałem na bramce - nigdy nie chciałem grać w polu

Przede wszystkim, jak się czujesz po kontuzji, której doznałeś w meczu ze Stalą?

Czuję się coraz lepiej. Jak na ten moment nie mogę wstawać z łóżka, ale moje samopoczucie jest dobre.

Urazu doznałeś w 10. minucie, ale dograłeś mecz do końca i jeszcze obroniłeś karnego. Jak to się stało, że potem trafiłeś do szpitala? Gorzej się poczułeś?

Tak, dokładnie. Urazu doznałem na początku meczu po zderzeniu z moim kolegą z drużyny. Na meczu czułem dyskomfort, ale nie był on na tyle silny, żeby prosić o zmianę. Myślę, że adrenalina odegrała tutaj główną rolę. Po spotkaniu, gdy emocje opadły, czułem duży ból w okolicy żeber, więc zdecydowałem, że warto udać się do szpitala. Badania wykazały pęknięcie nerki.

Jak długo będziesz musiał zostać w szpitalu?

Do końca tygodnia.