3 liga, grupa IV. Prezes Watkem Korony Bendiks Rzeszów Tadeusz Świgoń: Czasami życie tak się układa - nie ma co szukać sensacji

Pytaliśmy również prezesa Korony o samo zwolnienie Grzegorza Opalińskiego.

- Nie ma co szukać tutaj jakiejś sensacji, takie jest życie piłkarskie i czasami potrzeba zmiany, żeby było dobrze. To nie było też tak, że mamy kogoś już dogadanego i pozbywamy się poprzedniego trenera. W przerwie zimowej pewnie dokonamy jakichś zmian kadrowych i możliwe, że pojawi się również nowy trener - zobaczymy też, jak będzie spisywał się zespół teraz gdy prowadzić go będą trenerzy Bober i Zieliński