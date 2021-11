3 liga grupa IV. Remis Wisłoki Dębica z Orlętami Radzyń Podlaski

W tym sezonie Wisłoka często wykazuje się nieporadnością w defensywie i dziś ta przypadłość też dała o sobie znać. Pierwsza bramka to łatwe trafienie Arkadiusza Maja, który wykorzystał fakt, że Bartosz Matoga minął się z dośrodkowaniem. Przy dwóch kolejnych piłka zaskakująco łatwo docierała do Piotra Kuźmy i Ernesta Skrzyńskiego, którzy z niewielkich odległości bez problemu pokonywali Matogę. Ostatni gol? Dośrodkowanie z rzutu wolnego spod linii bocznej i chociaż w polu karnym roi się od koszulek w biało-zielone pasy, to do piłki pierwszy doskakuje Szymon Kamiński i z bliska pakuje ją do siatki. Było to zwieńczenie bardzo emocjonującej końcówki meczu, którą zapoczątkowała wyrównująca bramka Błażeja Radwanka. Tuż po wznowieniu zaatakowali goście, ale Kuźma przestrzelił. Kilkanaście sekund później w swoim polu karnym sfaulował Kamila Rębisza, a Patryk Zygmunt pewnie wyegzekwował „jedenastkę”. Wydawało się, że po dwóch szybkich ciosach goście już się nie podniosą, a tymczasem oni wyrównali, a chwilę później Przemysław Koszel miał nawet szansę na piątego gola, ale spudłował.