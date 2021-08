3 liga, grupa IV. Trzeci mecz, trzecia porażka u siebie Wólczanki Wólka Pełkińska

Pierwsze minuty to badanie sił. Jako pierwszy bramkarza gości przeegzaminował Adrian Soboń, jednak jego strzał był zbyt lekki, by zaskoczyć Rosiaka. Po chwili składna akcja Pietluch-Wach zakończyła się uderzeniem tego drugiego nad poprzeczką. W 28. minucie mocno huknął Wach i golkiper gości z trudem wybronił. Cztery minuty później z prowadzenia cieszyli się piłkarze Orląt. Po rzucie rożnym futbolówka trafiła do Mateusza Chyły, który nie miał problemu z ulokowaniem jej w siatce. Jeszcze przed przerwą Konrad Kowal dograł do Wacha, którego strzał nieznacznie minął słupek bramki gości. Druga odsłona rozpoczęła się od ataków Wólczanki. Kolejny raz przymierzył Wach i niezłą interwencją popisał się Rosiak. Kluczowa dla losów pojedynku była 64. minuta. Po kontrze jeden z rywali przymierzył w kierunku bramki Wólczanki i interweniujący Wach zagrał piłkę ręką. Arbiter uznał, że zrobił to celowo i ukarał gracza miejscowych czerwoną kartką i przyznał rzut karny gościom. Strzał Przemysława Koszela świetnie obronił Jakub Dutka. W 67. minucie Kowal uderzył z kilku metrów nieznacznie chybiąc. Pięć minut