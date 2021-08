3 liga, grupa IV. Wisłoka Dębica pewnie pokonała Wisłę Sandomierz

Goście, którzy nie wywalczyli do tej pory choćby punktu, bez respektu zaczęli mecz w Dębicy. W 15 min. zdobyli nawet bramkę, ale uniesiona chorągiewka sędziego liniowego zgasiła ich radość. Po chwili z dystansu próbował Jakub Siedlecki, ale Bartosz Matoga był na posterunku. Nie znaczy to, że miejscowi byli bierni. W 11 min. huknął Błażej Radwanek, ale Jakub Borusiński przeniósł piłkę nad poprzeczką. Podobnie uczynił kwadrans później po bombie Damiana Łanuchy. Po chwili blisko sukcesu byli Radwanek i Tomasz Palonek, ale chybili. Dopiero w kolejnej akcji, w zamieszaniu podbramkowym, przytomnie zachował się Radwanek i wpakował piłkę do siatki. Jeszcze przed przerwą goście trochę niespodziewanie wyrównali, kiedy sędzia odgwizdał faul Patryka Zygmunta na Mikołaju Stańczyku i wskazał na „wapno”. Pewnym egzekutorem okazał się Szymon Rak, ale radość sandomierzan była bardzo krótka. Radwanek minął kilku rywali, po czym precyzyjnym strzałem przy słupku zdobył drugą bramkę.