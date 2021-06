3 liga grupa IV. Wólczanka Wólka Pełkińska pokazała charakter w meczu ze Stalą Kraśnik

Od pierwszych minut zaznaczyła się przewaga gospodarzy. Często gościli przed polem karnym rywala, ale nie potrafili poważnie zagrozić bramce Borusińskiego. Wólczanka wykonywała sporo rzutów rożnych, lecz czujnie spisywał się blok obronny Stali. W 37. minucie jedna z nielicznych akcji gości zakończyła się golem. Mażysz podał do Czeleja, ten popatrzył, przymierzył i Halczak nie miał szans. Dwie minuty później rzut rożny wykonywała Stal. Futbolówka trafiła do Skrzyńskiego, który zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i piłka zatrzepotała w siatce. Wólczanie otrząsnęli się pod koniec pierwszej odsłony. Galara zagrał w „uliczkę” do Bały i ten nie zmarnował okazji. W drugiej odsłonie miejscowi mocno napierali Stal. W 59. minucie arbiter wyrzucił z boiska Sobonia. Wólczanka nie zraziła się i dążyła do wyrównania. Sztuka ta udała się w samej końcówce. Galara podał do Łazarza, który z narożnika pola karnego celnie przymierzył. W samej końcówce obie drużyny miały świetne okazje. Nie wykorzystali ich Mażysz i Skrzyński, z drugiej strony Durda. Po jednej z kontr z piłką na bramkę pogonił Galara, zdecydował się na strzał i Borusiński interweniował na tyle niefortunnie, że futbolówka wpadła do bramki.