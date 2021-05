3 liga grupa IV. Wólczanka Wólka Pełkińska wciąż nie może się przełamać

Pojedynek z rezerwami Korony nie zachwycił. Nie było w zespole miejscowych piłkarza, który wziąłby na swoje barki ciężar gry. Bardzo niepewnie spisywała się obrona, w przodzie ciężko było o klarowne sytuacje. Goście rozpoczęli mecz z animuszem i po kwadransie objęli prowadzenie. Niedokładne podanie Jana Pedy przejął Adrian Bielka, szybko zagrał do Artura Piróga i ten nie zmarnował dogodnej sytuacji, posyłając futbolówkę w długi róg. W 27. minucie fatalny błąd zaliczył Peda. Jego krótkie podanie przejął Bielka i pewnym strzałem znalazł drogę do bramki. Trzy minuty później mogło być „po meczu”. Po szybkiej kontrze Michał Zawadzki zagrał do Bielki, którego strzał obronił Łukasz Konefał. W powstałym zamieszaniu dwukrotnie jeszcze obrońcy wybijali piłkę, zażegnując niebezpieczeństwo. Jeszcze przed przerwą po rzucie rożnym na długi słupek akcję zamykał Krystian Wrona i pewnym strzałem znalazł drogę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się od świetnej okazji Kamila Matofija, lecz napastnik gospodarzy fatalnie ją wykończył, uderzając bardzo lekko. W odpowiedzi z rzutu wolnego przymierzył Bielka i z trudem golkiper Wólczanki przeniósł piłkę nad poprzeczkę. W końcówce Dawid Wach