Bramkarz Łukasz Konefał został wypożyczony do zespołu z 4 ligi świętokrzyskiej Alitu Ożarów. Potrwa ono do końca roku 2021. Inaczej wygląda sytuacja Davida Hascaka. Słowak przyszedł do Stali Stalowa Wola przed rundą wiosenną sezonu 2020/2021. Teraz jednak jego kontrakt został rozwiązany.

