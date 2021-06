3 liga. Hit kolejki w Świdniku - Avia gra z Texom Sokołem Sieniawa. KS Wiązownica jeszcze wierzy w utrzymanie! [ZAPOWIEDŹ]

Po dość niespodziewanej porażce w Radzyniu Podlaskim, Stal Stalowa Wola będzie chciała się zrehabilitować w spotkaniu z rezerwami ekstraklasowej Cracovii. Zadanie proste nie będzie, choć patrząc na sucho w tabelę, to Stal jest faworytem. Gdy spojrzymy jednak wyłącznie na rundę wiosenną, to o dwa punkty więcej do tej pory uzbierały "Pasy".

- Nie ma meczów o nic, chcemy zakończyć sezon zwycięstwami. Może uda nam się jeszcze zdobyć to drugie miejsce

- mówił na łamach StalTV po ostatnim meczu Tomasz Płonka, napastnik "Stalówki".

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie w Świdniku, gdzie Avia zmierzy się z Texom Sokołem Sieniawa. To mecz dwóch drużyn, które walczą o zakończenie sezonu na pozycji wicelidera. Nie powinno więc zabraknąć emocji.