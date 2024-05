3 liga. Karpaty Krosno przegrały po słabym początku meczu z Podlasiem Biała Podlaska [ZDJĘCIA]

Losy pojedynku rozstrzygnęły się w zasadzie w trakcie pierwszego kwadransa. Najpierw, po szybkim wyprowadzeniu piłki z własnej połowy, w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Damian Lepiarz. Znakomicie wykorzystał okazję, posyłając piłkę obok interweniującego Michała Perchela. Dosłownie chwilę później akcję lewą stroną boiska zainicjował Mateusz Wyjadłowski, wszedł w pole karne, podał wzdłuż linii bramkowej, a Jarosław Kosieradzki skierował futbolówkę do siatki z najbliższej odległości, podwyższając rezultat.

Największe wrażenie zrobił Dmytro Sula, decydując się na strzał przewrotką z 12 metrów, niestety futbolówka przeleciała tuż nad poprzeczką. Byłaby to bramka z pewnością pretendująca do rundy wiosennej. Po przerwie goście raczej kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie, rzadko dopuszczając krośnian do okazji bramkowych. W 59. minucie Djoulou strzelał z 20 metrów, ale Rostyslav Dehitiar obronił, a w 72. minucie Filipchuk w polu karnym za lekko uderzył, ułatwiając skuteczną interwencję bramkarza Podlasia. Więcej emocji w tym meczu nie było.