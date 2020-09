3 liga. Koniec z gościnnością na Parkowej, Wisłoka Dębica pewnie ograła Orlęta Radzyń Podlaski [RELACJA, ZDJĘCIA]

W tym sezonie drużyny, które przyjeżdżały do Dębicy na Parkową, zgarniały trzy punkty i szczęśliwe wracały do siebie. W końcu, w czwartym meczu przed własną publicznością, piłkarze Wisłoki zakończyli to gościnne traktowanie przyjezdnych.

Już w pierwszej akcji spotkania Dawid Sojda trafił w słupek, a Sebastian Fedan bez problemu odbitą piłkę wpakował do siatki. Kibice miejscowych jeszcze nie przestali cieszyć się z gola, kiedy w polu karnym gości sfaulowany został Patryk Zygmunt. Damian Łanucha zmylił Bartosza Klebianiuka i podwyższył wynik. Piorunujący początek, który co prawda nie był jeszcze gwarantem końcowego sukcesu, ale spowodował, że gospodarze z dużym spokojem mogli konstruować swoje dalsze poczynania. Po upływie nieco ponad kwadransa dębiczanie wywalczyli rzut rożny. Łanucha zagrał płasko w pole karne, a Dawid Sojda wpakował trzecią bramkę. Chwilę później Łanucha podał do Fedana, który zza pola karnego przymierzył w okolice słupka. Niestety dla gospodarzy, nieznacznie pomylił się i piłka trafiła w „aluminium", przetoczyła się wzdłuż linii bramkowej i wyszła poza boisko. Tuż przed przerwą na stadion dotarła grupa kibiców z Radzynia i raczej nie była zadowolona z wyniku, który widniał na boiskowym zegarze. W doliczonym czasie pierwszej odsłony Damian Lubera wywalczył drugie „wapno". Łanucha tym razem posłał piłkę nad poprzeczką. Po przerwie najbliżsi zmiany wyniku byli Tomasz Palonek, Lubera i rezerwowy Sebastian Pawlak. Wisłoka Dębica – Orlęta Radzyń Podlaski 3:0 (3:0) Bramki: 1:0 Fedan 1, 2:0 Łanucha 4-k., 3:0 Sojda 17. Wisłoka: Libera 6 – Król 7, Cabała 7, Remut 7 – Sojda 8, Prokop 7, Fedan 8 (74 Partyka), Łanucha 8 (81 Wrzosek), Zygmunt 7 (63' Rębisz) - Lubera 7 (63 Pawlak), Palonek 6 (74 Siedlik). Trener Dariusz Kantor. Orlęta: Klebaniuk – Wiatrak (46 Idzikowski), Chyła, Kursa, Szymala (46 Rycaj) – Nowosiadło (83 Kuźma), Kobiałka, Kamiński, Syryjczyk – Baniulis (46 Perez), Wojczuk. Trener Artur Bożyk. Sędziował Wasil (Lublin). Widzów 550.