3 liga. KS Wiązownica efektownie ograł rezerwy Korony Kielce, ale spada do 4 ligi

Gospodarze bezwzględnie musieli wygrać, ale zaczęło się nie po ich myśli. Riposta była jednak natychmiastowa, a jeszcze przed przerwą to Wiązownica prowadziła.

Druga połowa to popis zespołu Mariusza Sawy i kolejne bramki, które dały efektowną wygraną na zakończenie sezonu.

Nie zdało się to jednak na zbyt wiele, bo rywale w walce o utrzymanie również powygrywali, a to oznacza spadek Wiązownicy do 4 ligi.

KS Wiązownica – Korona II Kielce 5:1 (2:1)

Bramki: 0:1 Zawadzki 11, 1:1 Rop 15, 2:1 Janiczak 40, 3:1 Róg 55, 4:1 Rop 80, 5:1 A. Kasia 87.

Wiązownica: Cynar – Kumor ż, Gliniak, H. Kasia, Bentkowski – Rop ż (85 A. Gil), Kmiotek, Janiczak, Trochim ż (67 A. Kasia), Michalik (85 Lorenc) – Wydra (43 Róg). Trener Mariusz Sawa.