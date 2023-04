3 liga. KS Wiązownica pokonała Wisłokę Dębica

Gospodarze, dla których każdy punkt jest na wagę utrzymania od pierwszych minut wzięli się mocno do pracy. Ataki miejscowych efekt przyniosły w 19 minucie, kiedy to Kacper Chełmecki otworzył wynik spotkania. Do końca pierwszej odsłony mimo okazji, żadnej ze stron nie udało się zmienić wyniku. Wisłoka po dwudziestu minutach gry w drugiej połowie straciła Szymona Kardysia, który po obejrzeniu drugiej żółtej kartki musiał opuścić plac gry. Gospodarze grając w przewadze potrzebowali tylko osiem minut, aby zdobyć drugiej w meczu gola. Ponownie na listę strzelców wpisał się Kacper Chełmecki.

Mając dwie bramki na plusie, miejscowi starali się kontrolować boiskowe wydarzenia, szukając kolejnych szans na dobicie rywala. Sztuka ta udała im się w 90 minucie po strzale Sebastiana Raka.