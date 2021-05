3 liga. KS Wiązownica przegrała z Avią w Świdniku. Dominacja Avii przez całe spotkanie

Gospodarze dyktowali warunki przez całe spotkanie i raz po raz gościli w polu karnym naszej drużyny. Już w siedemnastej minucie wynik otworzył Bartłomiej Poleszak.

- Nie mieliśmy żadnych atutów w dzisiejszym meczu przeciwko Avii. Myślę ze po za Puławami jest to obecnie najlepszy zespół piłkarsko w 3 lidze - komplementował gospodarzy prezes KS Wiązownica, Ernest Kasia.

Po zdobyciu bramki gospodarze nie odpuścili, tylko chcieli pójść za ciosem i zdobyć kolejną bramkę. Sztuka ta im się udała w trzydziestej siódmej minucie, kiedy to Mateusz Kompanicki trafił do siatki Arkadiusza Cynara. Goście próbowali coś wskórać, jednak kompletnie nie mogli sobie poradzić z defensywą miejscowych.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Przyjezdni mocniej się otworzyli, próbowali ataków, jednak nic z tego nie wynikało. Avia mając wynik pod kontrola grała swobodnie, próbując strzelić kolejną bramkę jak się tylko nadarzy ku temu okazja. W końcu dopięli swego w 77 minucie po uderzeniu Wojciecha Białka, który trafił już po raz 23 w tym sezonie. Do końca meczu więcej bramek już nie padło, choć gospodarze mieli chrapkę na kolejne trafienie. Tym samym Wiązownica przegrała kolejne spotkanie i jej sytuacja w lidze jest co raz to trudniejsza. W następnej kolejce do Wiązownicy zawita Podlasie Biała Podlaska, do której podopieczni Mariusza Sawy tracą sześć punktów i będzie to dla nich mecz o przysłowiowe “sześć punktów”