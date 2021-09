3 liga. Lider z Tarnobrzega zremisował w Tarnowie z miejscową Unią 2:2. Siarka zagrała do końca i wyrównała w doliczonym czasie gry

Unia objęła prowadzenie na kilka minut przed przerwą; na listę strzelców wpisał się Adrian Kajpust, 22-letni wychowanek Igloopolu Dębica.

Po niecałej godzinie gry wynik podwyższył Wiktor Putin i Siarka musiała odrabiać już dwie bramki straty. Te zostały częściowo zmniejszone w 77. minucie, gdy bramkarza Unii pokonał Ivan Agudo. Dla Hiszpana sprowadzonego latem do Tarnobrzega to pierwszy gol w barwach Siarki.

Podopieczni Sławomira Majaka nie odpuszczali walki o punkty i zagrali do samego końca, co zostało wynagrodzone już w doliczonym czasie gry. Piłkę w siatce umieścił Krzysztof Zawiślak. Dla popularnego "Zawiasa" to również premierowe trafienie w obecnym sezonie ligowym.

I choć Unia przerwała Siarce imponującą serię zwycięstw, to wciąż ekipa z Tarnobrzega, która jest samodzielnym liderem rozgrywek, posiada status niepokonanej.

Unia Tarnów - Siarka Tarnobrzeg 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Kajpust 37, 2:0 Putin 59, 2:1 Agudo 77, 2:2 Zawiślak 90+2.