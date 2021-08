3 liga. Marcel Tyl, nowy piłkarz Siarki Tarnobrzeg: W tym sezonie rozgrywki będą bardziej wyrównane

Zdecydowałeś się na zmianę barw klubowych. Dlaczego?

Doszedłem do wniosku, że ze swojego pobytu w Wiśle wycisnąłem już maksimum i aby dalej się rozwijać, powinienem zmienić otoczenie. W podjęciu decyzji pomogła mi także sytuacja organizacyjna, w której znalazł się klub.

Sezon był bardzo długi, a zaraz startuje kolejny. Czas na odpoczynek był?

To prawda, że przerwa była krótka, do tego doszła kwestia dogrywania wszystkich szczegółów w nowym klubie, co również miało wpływ na długość urlopu. Jednak jesteśmy taką grupą zawodową, która swoją pracę utożsamia z pasją, dlatego powrót do treningów po wakacjach nie był taki trudny.