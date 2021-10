3 liga mężczyzn. Koszykarze Stolaro.pl Resovii Rzeszów i Stali Stalowa Wola nie dali się pokonać na własnym terenie

Po 12 latach przerwy koszykówka wróciła do hali ROSiR-u. Już w I kwarce widać było, że rzeszowianom bardzo zależy, by wrócić w dobrym stylu. Podopieczni trenera Łukasza Lewkowicza wygrali pierwszą odsłonę 30:19. Do przerwy prowadzili już bardzo pewnie 50:28. Był to znakomity punkt wyjścia przed drugą częścią meczu i resoviacy tego nie zmarnowali - w drugiej połowie przyjezdni rzucili zaledwie 10 punktów... Mecz zakończył się wygraną Resovii 107:36.