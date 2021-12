3 liga mężczyzn. Stolaro.pl Resovia Rzeszów pewnie wygrała, Stal Stalowa Wola miała trudniejszą przeprawę

Resovia bardzo dobrze zagrała do przerwy i wypracowała sobie taką przewagę, której mogła już pilnować do końca spotkania. Udało się jej to bez większych problemów.

Stal dobrze zaczęła, ale II kwarta była już dla gości z Wadowic, którzy do przerwy prowadzili 5 punktami. III kwarta była jednak niesamowicie wyrównana i o wszystkim miała zadecydować ostatnia odsłona, w której "Stalówka" przechyliła szalę wygranej na swoją korzyść.

WYNIKI:

ZKS Stal Stalowa Wola - MKS Skawa Wadowice 72:68 (16:11, 16:26, 20:19, 20:12)

Stolaro.pl Resovia Rzeszów - KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków 92:71 (29:13, 24:15, 19:22, 20:21)

MKS Gorlice - MKS Elektret Limanowa 77:72

UKS Regis Wieliczka - MUKS 1811 Unia Tarnów 94:63

SKF JURA BASKET ZABIERZÓW - TS Wisła II Kraków 82:67