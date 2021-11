3 liga. Mikołaj Smyłek, bramkarz Stali Stalowa Wola: Mamy kontakt ze ścisłą czołówką, ale wymagamy od siebie dużo więcej [ROZMOWA]

Szóste miejsce w tabeli, cztery punkty straty do lidera. Jak oceniasz rundę jesienną w Waszym wykonaniu?

Jesteśmy na szóstym miejscu, jednak mamy cały czas kontakt ze ścisłą czołówką, ponieważ tracimy tylko 4 punkty. Myślę, że tę rundę ciężko określić jednym słowem. Były momenty, w których moglibyśmy zachować się dużo lepiej, jak i takie, w których złapaliśmy fajną serię wygranych meczów i dzięki temu na półmetku nie jesteśmy na straconej pozycji. Oczywiście, zarówno kibice jak i my sami wymagamy od siebie dużo więcej i na pewno można było wycisnąć trochę więcej punktów.

Co wprowadził do zespołu trener Łukasz Bereta, że nagle zaczęliście lepiej punktować?

Na pewno zmiana trenera była nowym bodźcem dla nas wszystkich. Zawsze zmiana trenera powoduje wprowadzenie nowych zasad. Trener Bereta na pewno mocno skupia się na analizowaniu przeciwnika i opracowywaniu taktyki na każdy mecz z osobna. Myślę, że między innymi to mogło pomoc w lepszym punktowaniu.