3 liga. Opinie Sławomira Majaka i Dariusza Kantora po niedzielnym meczu Siarki Tarnobrzeg z Wisłoką Dębica

Sławomir Majak, trener Siarki Tarnobrzeg:

- To był ciężki mecz, szczególnie pierwsza połowa. Wiedzieliśmy, że Wisłoka jest groźna po odzyskaniu piłki. Takie mecze są do pierwszej bramki. Cieszy mnie to zwycięstwo, ponieważ w poprzednim sezonie dwukrotnie przegraliśmy z Wisłoką. Cieszymy się z trzech bramek i czystego konta. Wielki ukłon dla mojej drużyny, to były ciężko wywalczone trzy punkty.