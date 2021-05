3 liga. Orlęta Radzyń Podlaski wygrały z KS-em Wiązownica. Arkadiusz Maj załatwił Wiązownicę na początek maja

Już pierwsze minuty pokazały, że to gospodarze będą stroną dominującą. Już w 10. minucie Arkadiusz Maj na raty pokonał Arkadiusza Cynara. Chwilę później wspomniany już Maj dostał prostopadła piłkę od Karola Rycaja i w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości podwyższył wynik spotkania. Do końca pierwszej połowy przyjezdni próbowali dużo wrzutek, jednak nic z tego nie wynikało, a miejscowi omal nie zdobyli trzeciego gola.

Druga połowa rozpoczęła się od agresywnych ataków gości i zmarnowanej okazji Michalika. W Odpowiedzi po składnej akcji, Orlęta zdobywają trzeciego gola. Niby przyjezdni starali się zdobyć choć honorowego gola, jednak kompletnie nic z ich starań nie wynikało, za to miejscowi po uderzeniu Piotra Kuźmy ustalili wynik meczu. Dla piłkarzy z Wiązownicy pora na przebudzenie, bo ścisk w dole tabeli jest co raz to większy.