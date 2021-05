3 liga. Pewne zwycięstwo Wólczanki Wólka Pełkińska nad Lewartem Lubartów. - Taki wynik był nam potrzebny - mówi Marcin Wołowiec [RELACJA] Artur Bżdżoła

Artur Bżdżoła

Po środowej przegranej w Dębicy zawodnicy Wólczanki chcieli zmazać plamę i podreperować stan punktów, by już do końca sezonu nie oglądać się na ekipy walczące o utrzymanie. Goście z Lubartowa są „nad kreską”, do końca będą się bić o ligowy byt i zapowiadało się ciekawe starcie w Wólce Pełkińskiej.