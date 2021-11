3 liga. Podlasie Biała Podlaska pokonała Wólczankę Wólka Pełkińska. Jakub Dutka uratował gości przed pogromem

Pierwsza połowa przebiegła pod dyktando zespołu gospodarzy, co więcej w tej odsłonie goście z Wolki Pełkińskiej nie oddali celnego strzału. Ostrzał bramki Wólczanki rozpoczął w 7 minucie Arkadiusz Kot. Chwilę później pierwszy raz formą błysną bramkarz gości po uderzeniu Mateusza Jarzynki. W następnych pięciu minutach gospodarze jeszcze dwukrotnie mocno sprawdzili czujność Jakuba Dutki. Kolejne minuty to okres bez okazji bramkowych, aż w 43 minucie Maciej Wojczuk wrzucił piłkę w pole karne, a Marcin Pigiel wpakował ją do siatki. W doliczonym czasie pierwszej odsłony gospodarze stanęli przed znakomitą okazją do zdobycie drugiej bramki. Rzut karny wykonywał Maciej Wojczuk i przegrał pojedynek z bramkarzem Wólczanki.

Druga połowa niewiele różniła się od pierwszej, z tą różnicą, że przyjezdni w końcu oddali dwa celne strzały. Wpierw z dystansu strzelał Jakub Lorek, a później głową Mateusz Podstolak. W obu przypadkach bramkarz gospodarzy nie miał problemów z interwencją. Wólczanka spróbowała szczęścia po raz trzeci, ale tym razem strzał Dominika Kędziora okazał się niecelny. Podlasie za to w 75 minucie zdobyło drugiego gola. W pole karne piłkę dośrodkował Maciej Wojczuk, a nadbiegający Arkadiusz Kot strzałem głową podwyższył wynik spotkania. Końcowy rezultat ustalił strzałem głową Tomasz Andrzejuk, po kolejnym udanym dośrodkowaniu Macieja Wojczuka. Wcześniej dwukrotnie strzelał Maciej Wojczuk, jednak bez skutecznie. W doliczonym czasie gry Podlasie zmarnowało kolejne dwie znakomite szanse na kolejnego gola. Wpierw strzelał Tomasz Tuttas, a chwilę później Tomasz Andrzejuk. W obu przypadkach na wysokości zadania stanął bramkarz przyjezdnych.