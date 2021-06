3 liga. Przemeblowana Wisłoka Dębica wygrała z Chełmianką po koncertowej grze [ZDJĘCIA] Sławomir Oskarbski

Do Dębicy przyjechał zespół, który wiosną szedł łeb w łeb z liderem z Puław. Wisłoka w rundzie rewanżowej także spisuje się świetnie, ale do meczu z Chełmianką przystępowała w eksperymentalnym zestawieniu bez kilku podstawowych zawodników wykluczonych przez kartki lub kontuzje. Można było mieć obawy o to, jak zaprezentuje się dębicka drużyna, tymczasem piłkarze z Parkowej zagrali koncertowo, a wynik nie oddaje w pełni tego, co działo się na boisku. – Od kilku kolejek trener robi, co może, rotuje składem, szuka różnych ustawień, ale ludzie co chwilę wypadają – mówi Damian Łanucha, kapitan Wisłoki.