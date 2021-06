3 liga. Remis Wiązownicy z Wólczanką Wólka Pełkińska. Gol Mateusza Podstolaka z rzutu karnego w doliczonym czasie pogrążył Wiązownicę

Mecz znakomicie rozpoczęli goście, którzy już w dziewiątej minucie zdobyli gola, a szczęśliwym strzelcem okazał się Kacper Myszogląd. Stracona bramka podrażniła miejscowych. Podopieczni Mariusza Sawy rzucili się do odrabiania strat i w końcu w 37 minucie dopięli swego. Sytuację sam na sam z bramkarzem Wólczanki wykorzystał Kacper Wyrda, doprowadzając do wyrównania. - Wynik do przerwy sprawiedliwy, straciliśmy bramkę po własnym błędzie - mówił w przerwie prezes gospodarzy, Ernest Kasia.

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza, czyli od bramki dla przyjezdnych, po celnym strzale Rafała Dusiło. Gospodarze nie załamali się i dążyli do wyrównania. Ambitna walka przyniosła im bramkę wyrównującą w 85 minucie po uderzeniu z szesnastu metrów Kmiotka. Po wyrównującej bramce, miejscowi zaatakowali jeszcze mocniej i w 90 minucie Kacper Wydra efektownym szczupakiem wpakował piłkę do bramki rywali. To nie był koniec emocji w tym spotkaniu. W doliczonym czasie gry, Wólczanka wykorzystała rzut karny doprowadzając do wyrównania, a szczęśliwym strzelcem okazał się Mateusz Podstolak.