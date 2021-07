3 liga. Ryszard Kuźma nie jest już trenerem Texom Sokoła Sieniawa. Umowa dobiegła końca

Jak trener będzie wspominał pracę w Sieniawie?

- Jak najbardziej będę miał dobre wspomnienia, to końcowe zachowanie, które jest dla mnie dziwne, nie może przesłaniać całego okresu pracy w Sieniawie. Proszę pamiętać o tym, że to był trudny czas. Najpierw przyszła pandemia, następnie mieliśmy ciężki okres przygotowawczy do sezonu 2021/22. Pomimo tego, zajęliśmy trzecie miejsce w lidze - to sukces i dla mnie, i dla całej drużyny - wyjaśnia Ryszard Kuźma, który w swoim CV ma m.in. pracę w Lechu Poznań, Stali Stalowa Wola, Stali Rzeszów, Sandecji Nowy Sącz, Siarce Tarnobrzeg czy Miedzi Legnica.