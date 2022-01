3 liga. Ryszard Kuźma, nowy trener Wólczanki Wólka Pełkińska: Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna [ROZMOWA]

Jak wygląda sytuacja kadrowa na początku przygotowań? Na razie nie ma co mówić o wzmocnieniach. Mamy minimum 20 osób na treningach (z Wólczanką trenują m.in. Krystian Kalemba (ostatnio Ekoball Stal Sanok), Kacper Durda (ostatnio Podhale Nowy Targ), a Karol Twardowski został już wypożyczony z Apklan Resovii - przyp. red.). Do tej pory rozegraliśmy jedną grę wewnętrzną, a w sobotę pierwszy w tym roku sparing - ze Startem Rymanów.

Wcześniej pracował pan w Texom Sokole Sieniawa, osiągając z zespołem bardzo dobre wyniki. Teraz Sokół jest tuż nad strefą spadkową. Co jest powodem tego regresu?

Szczerze mówiąc średnio obserwowałem sytuację, ale najprościej byłoby powiedzieć, że to dlatego, że mnie już tam nie ma (śmiech). Latem skończyła mi się umowa, klub nie był zainteresowany współpracą ze mną i tak się ta historia zakończyła. Jesienią klub już nie radził sobie już tak dobrze. Nie śledziłem tego jakoś bardzo uważnie, chociaż jako trener staram patrzeć się na to, jak radzą sobie moje byłe kluby, czy to Stal Rzeszów, Motor Lublin czy na przykład Partizan Bardejów.