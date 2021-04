3 liga. Siarka Tarnobrzeg wygrała ważne spotkanie w Radzyniu Podlaskim. Zwycięski gol Bartosza Sulkowskiego

Spotkanie od pierwszych minut nie porywało - piłkarze często się faulowali i zagrożenie pod obiema bramkami było efektem kilku stałych fragmentów gry. W 25. minucie groźnie z rzutu wolnego uderzał Kobiałka, ale piłka poszybowała nad poprzeczką.

"Siarkowcy" objęli prowadzenie w drugiej połowie, gdy z rzutu wolnego sprytnym i przede wszystkim precyzyjnym strzałem popisał się Bartosz Sulkowski. Goście mogli pokusić się o drugą bramkę, jednak w 75. minucie po zamieszaniu w polu karnym, dobrze interweniował jeden z defensorów Orląt.

Trener miejscowych próbował odwrócić losy spotkania zmianami - wpuścił m.in. napastnika za obrońcę. Jednak Siarka grała solidnie i czujnie w defensywie, dzięki czemu dowiozła korzystny wynik do końcowego gwizdka.

Dla podopiecznych Sławomira Majaka to bardzo istotne zwycięstwo, które pozwoli odskoczyć niżej notowanym zespołom. Orlęta zaś komplikują swoją sytuację. Niewiele wskazuje na to, by zespół z Radzynia Podlaskiego utrzymał się na tym poziomie rozgrywkowym.