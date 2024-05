3 liga. Sokół Sieniawa przegrał z Chełmianką. Zmarnowane okazje się zemściły

Rozpoczęło się od odważnych ataków gospodarzy. Dobre okazje zakończone minimalnie niecelnymi strzałami oddali Mróz i Kiełbasa, zaś Martinez nie sięgną piłki po dośrodkowaniu Więckowskiego. Przyjezdni pierwszą groźną akcje przeprowadzili w 14 minucie, kiedy to szczęścia próbował Karbownik.

Druga ich groźna akacja przyniosła im bramkę. Nowak zagrał na 5 metr, a Mroczek uprzedził bramkarza Sokoła. Chwilę później mogło być 0:2. Tym razem pozostawiony bez opieki Konojacki uderzył nad poprzeczką, a Złomańczuk nie trafił do pustej bramki. W odpowiedzi Padiasek zagrał do Kiełbasy, a ten płaskim strzałem doprowadził do wyrównania.

Tuż przed przerwą dobrą okazję zmarnował Wróblewski. W początkowych minutach drugiej odsłony gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. Marazm przerwał Wawryszczuk, którego strzał obronił bramkarz Chełmianki. Kilka minut później Mróz zmarnował sytuację sam na sam z Grzywaczewskim. Po dwudziestu minutach drugiej połowy obudzili się przyjezdni. Wpierw zabawę z piłką bramkarza Sokoła przerwa Mroczek, lecz jego strzał z ostrego kąta zdołał jeszcze wybić na róg Wierzchowski.