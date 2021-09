3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Trener Łukasz Chmura stracił posadę [ZDJĘCIA]

W pierwszych minutach Sokół mocno przycisnął, jednak poza dwoma zamieszaniami w polu karnym, celnego strzału nie oddał. W 22 minucie z rzutu wolnego w światło bramki wrzucał Jakub Więcek i omal nie zaskoczył bramkarza przyjezdnych. KSZO wiele groźnego pod bramką Sokoła nie stworzyło aż do 39 minuty. Wtedy to Brągiel po rajdzie lewą stroną wpadł w pole karnym i lobem wpakował piłkę po długim słupku do bramki, otwierając wynik meczu.

Druga połowa rozpoczęła się od gola dla gości. Gruchała-Węsierski uderzył z 16 metrów i trafił tuż przy słupku. Sokół odpowiedział strzałem z rzutu wolnego Sylwestra Kaczyńskiego, który wyłapał bramkarz KSZO. W 80 minucie, gdyby nie plecy jednego z obrońców gości, pewnie Adrian Wójcik zdobył by kontaktową bramkę. Chwilę później szczęścia próbował Szymon Feret, jednak i tym razem górą był bramkarz przyjezdnych. W końcówce kolejny raz ukąsiło KSZO. Korziewicza przelobował Smykowski. Po meczu działacze Sokoła podziękowali za pracę trenerowi Łukaszowi Chmurze. Do czasu znalezienia nowego trenera, drużynę prowadzić będzie Dariusz Majcher.