3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał z ŁKS Łagów. Gospodarze nie strzelili rzutu karnego [ZDJĘCIA]

Goście dość szybko otworzyli wynik meczu. Po szybkiej akcji lewą stroną i dośrodkowaniu wzdłuż linii końcowej, do piłki dopadł Piotr Cichocki i nie dał szans na interwencję Dominikowi Pasterczykowi. Sokół powinien doprowadzić do wyrównania trzy minuty później. W polu karnym powalony został Kacper Drelich, a sędzia główny wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł Jarosław Lis, jednak jego strzał w lewy róg bramki odbił bramkarz przyjezdnych. W końcowych minutach pierwszej odsłony gospodarze zmarnowali kolejną okazję bramkową. Strzał głową Bartosza Graszy sprzed bramki wybił jeden z obrońców gości.