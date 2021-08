3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał z Orlętami Radzyń Podlaski [ZDJĘCIA]

Od pierwszych minut obie drużyny ostro walczyły o każdy centymetr boiska. Mimo prób ofensywnych z obu stron przez pierwsze pół godziny kibice celnego strzału nie obejrzeli. Pierwszy celny strzał od razu znalazł drogę do siatki. Po akcji lewą stroną boiska Arkadiusz Maj wpakował piłkę do siatki. Gospodarze mieli olbrzymie pretensje do sędziów twierdząc, ze był spalony. Sytuacja ta na tyle zdekoncentrowała miejscowych, że minutę później stracili drugiego gola, a kilka chwil później Mateusz Chyła trafił w słupek.