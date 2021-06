3 liga. Texom Sokół Sieniawa przegrał z Podlasiem Biała Podlaska i stracił drugie miejsce

Goście od pierwszych minut mocno zaatakowali i już w ósmej minucie wyszli na prowadzenie, po uderzeniu Wojczuka. Stracona bramka po drażniła gospodarzy, którzy chcieli szybko się odgryźć. Po dwunastu kolejnych minutach na tablicy wyników widniał znów remis, tym razem 1:1. Bramkę wyrównującą z rzutu karnego zdobył Bartłomiej Purcha. Sześćdziesiąt sekund później gospodarze już prowadzili, tym razem do siatki rywali trafił Łukasz Mazurek. Do końca pierwszej odsłony mimo szans z obu stron wynik meczu nie uległ już zmianie, choć Podlasie miało rzut karny, który wybronił Mateusz Zając.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście, którzy w 59 minucie doprowadzili do wyrywania po strzale Salaka. Sokół jednak nie dał za długo cieszyć się z remisu Podlasiu i po strzale Oskara Majdy znów wyszedł na prowadzenie. Podlasie nie złożyło w broni i po raz kolejny doprowadziło do wyrównania w 80 minucie. To nie był jednak koniec emocji, bo Podlasie nie odpuściło i w końcowych minutach zdobyło czwartego gola na wagę utrzymania w lidze, autorstwa Wojczuka.