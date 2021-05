3 liga. Texom Sokół Sieniawa wygrał w Radzyniu Podlaskim z Orlętami. Zwycięskie trafienie Patryka Kapuścińskiego

Od początku meczu obie drużyny skupiły się na zabezpieczeniu tyłów. W pierwszej połowie za wiele sytuacji pod bramkowych kibice nie obejrzeli. Jak już gospodarze czy goście zdołali przedostać się zasieki obronne przeciwnika to na posterunku byli bramkarze.

W drugiej odsłonie obraz meczu niewiele się zmienił. Walczący o utrzymanie gospodarze próbowali konstruować ataki ofensywne, jednak defensywa Sokoła spisywała się bez zarzutu, rozbijając zapędy miejscowych. Sokół również od czasu do czasu starał się postraszyć bramkarza gospodarzy i mimo stwarzanych sobie okazji podbramkowych, piłka do siatki miejscowych wpaść nie chciała. Losy meczu rozstrzygnęły się w samej końcówce meczu. Kapitan Orląt sfaulował jednego z szarżujących zawodników Sokoła przed polem karnym. Do rzutu wolnego podszedł Patryk Kapuściński i umieścił piłkę w bramce gospodarzy, zdobywając zwycięskiego gola. Miejscowi rzucili się do odrabiania strat, ale i czasu za wiele im nie zostało i Sokół, grając mądrze w defensywie nie pozwolił, aby gospodarze stworzyli sobie klarowną sytuację do wyrównania.