3 liga. Texom Sokół Sieniawa zremisował w Radzyniu Podlaskim z Orlętami 1:1 [RELACJA]

Początek należał do miejscowych. Czujność Dominka Pasterczyka sprawdził Arkadiusz Maj, a Patryk Szymala bezpośrednio z rogu trafił w poprzeczkę. Przewaga gospodarzy w końcu przyniosła efekt. W 13 minucie strzał Arkadiusza Maja, po prostopadłym podaniu Piotra Bryji, znalazł drogę do siatki. Po straconej bramce, zespół Sokoła dość szybko się otrząsnął i z czasem zyskał przewagę, z której jednak nie wynikały klarowane sytuacje pod bramkowe, a jeśli już nadarzyła się okazja to świetnie w bramce spisywał się Robert Nowacki.

Dobrą grę z końca pierwszej odsłony Sokół przełożył na początek drugiej połowy, co przyniosło bramkę wyrównującą, która padła po strzale Sebastiana Kaczyńskiego. Napastnik Sokoła, przed sezonem był testowany przez Orlęta, ale ostatecznie trafił do Sieniawy. Końcowy kwadrans to przewaga gospodarzy, jednak defensywa gości grała skoncentrowana i sprawnie rozbijała ataki Orląt.