3 liga. Texom Sokół Sieniawa zremisował w Świdniku z Avią. Sokół czuje niedosyt

Mecz znakomicie rozpoczęli goście. Już w ósmej minucie rzut karny na bramkę zamienił Bartłomiej Purcha. Stracona bramka podrażniła gospodarzy, którzy rzucili się do odrabiania strat. Defensywa Sokoła to jednak pewna i doświadczona formacja, która rozbijała zapędy miejscowych, a jak już Avii udało się oddać strzał to na posterunku był Mateusz Zając. Bramka z ósmej minuty była jedyną w pierwszej odsłonie, mimo, że każda ze stron próbowała jeszcze zaskoczyć bramkarza rywala, a Sokół między innymi trafił w słupek.

Po zmianie stron Sokół skupił się na rozbijaniu prób ataków miejscowych, którzy za wszelką cenę dążyli do wyrównania. W końcu w 74 minucie Kamil Oziemczuk po stałym fragmencie, doprowadził do wyrównania. Piłkarze z Sieniawy również od czasu do czasu próbowali swoich sił w akcjach ofensywnych, jednak bramkarz Avii nie dał się zaskoczyć.