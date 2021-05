3 liga. Trudne zadanie przed Mariuszem Sawą i Wiązownicą. Siarka, Stal, Wisłoka i Sokół chcą pójść za ciosem. Wólczanka zagra o przełamanie

- Seria trwa i oby trwała do końca tej rundy. Chcemy przystąpić do meczu z Łagowem na pełnej świeżości

Wicelider z Sieniawy zawita do Radzynia Podlaskiego. Orlęta znajdują się w zagrożonej strefie, ale tracą zaledwie jeden punkt do Podlasia. Mają więc o co grać. Sokół wrócił na zwycięskie tory i zapewne będzie chciał przedłużyć dobrą serię.