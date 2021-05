3 liga. Wiązownica gra bardzo ważne spotkanie z rezerwami Cracovii. Wólczanka w Zamościu chce przerwać fatalną serię [ZAPOWIEDŹ 34. KOLEJKI]

Na chwilę obecną druga drużyna "Pasów" ma dwa punkty przewagi nad Wiązownicą, a wiosną zespół Piotra Gizy radzi sobie lepiej od KS-u (zdobył pięć punktów więcej).

- Jeżeli przegramy, to będzie bardzo ciężka sytuacja, jednak zrobimy wszystko co w naszej mocy, by wrócić z punktami. Cracovia pewnie się wzmocni posiłkami z pierwszego zespołu, oni chcą się utrzymać za wszelką cenę - mówi Ernest Kasia, prezes Wiązownicy.

To też szczególny mecz dla ekipy z pow. jarosławskiego, która ma dobre stosunki z Wisłą Kraków, kilku piłkarzy grało w ich juniorach, trener Piszczek pracował w Akademii "Białej Gwiazdy". - Takie derby - uśmiecha się Ernest Kasia.