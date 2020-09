3 liga. Wiązownica nie grała ze Stalą Kraśnik, ponieważ na kwarantannie przebywa trener Walerij Sokolenko

Drużyna w weekend otrzymała wolne i nie trenowała, ale klub otrzymał już informacje z sanepidu, że może wrócić do normalnych treningów. Te pod nieobecność Sokolenki będą odbywać się bez poważnych zakłóceń.

- O tym, że muszę udać się na kwarantannę dowiedziałem się w piątek - mówi Walerij Sokolenko, grający trener Wiązownicy. - Kwarantanna będzie trwać do najbliższej niedzieli - wyjaśnia 38-letni były piłkarz m.in. Energie Cottbus czy Czornomorca Odessa. Nowy termin meczu ze Stalą Kraśnik nie został jeszcze ustalony.

- Chłopaki otrzymają ode mnie instrukcje, starsi zawodnicy i kapitan poinstruują, jak to wszystko będzie wyglądało. Na zajęciach pojawi się też prezes - tłumaczy coach Wiązownicy.

- Wirusa w zespole nie ma, drużyna w tym tygodniu będzie trenować normalnie - uspokaja Ernest Kasia, prezes 3-ligowca. Na środę zaplanowana jest 9. kolejka, Wiązownica miała zagrać na wyjeździe z ŁKS-em Łagów, ale mecz dwóch beniaminków nie dojdzie do skutku. ŁKS zgodził się na przełożenie spotkania.

- Rywal też był za przełożeniem, czekamy jeszcze na oficjalne pismo ze związku - wyjaśniał nam w poniedziałkowe popołudnie Ernest Kasia.

Dla piłkarzy Wiązownicy chwila wolnego od ligowych zmagań to dobry moment na wyleczenie urazów, złapanie świeżości i powrót do optymalnej formy. Podkarpacki beniaminek rozegrał do tej pory siedem ligowych spotkań i obecnie plasuje się na 16. pozycji z dorobkiem siedmiu punktów na koncie.