3 liga. Wiązownica rozbita przez rezerwy Cracovii. Podkarpacki beniaminek musiał uznać wyższość krakowskiej drużyny, która wygrała 4:1

NA ŻYWO Legia Warszawa w Mielcu, Widzew Łódź w Rzeszowie. Niedzielne mecze Ekstraklasy, Fortuna 1 Ligi, 3 i 4 ligi na żywo [RELACJA ONLINE, LIVE]

Zapraszamy do śledzenia wyników na żywo z niedzielnych spotkań PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1 Ligi, 3 ligi grupy IV i 4 ligi podkarpackiej. Na Podkarpacie 9 maja przyjeżdżają wielkie firmy: do Mielca zawita Legia Warszawa, a do Rzeszowa Widzew Łódź.