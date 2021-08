3 liga. Wisłoka Dębica wysoko wygrała ze Stalą Stalowa Wola [RELACJA, ZDJĘCIA]

Po zdobyciu gola goście cofnęli się i czekali na to, co zrobi przeciwnik. Dębiczanie nie mieli wyjścia, musieli atakować, ale łatwo nie było. W 13 min. po podaniu Kamila Rębisza na strzał z dystansu zdecydował się Damian Łanucha, jednak piłka minęła cel. Kilka minut później Volodymyr Khorolskyi w ostatniej chwili sprzątnął piłkę sprzed nosa Łukasza Siedlika. W 27 min. zza pola karnego groźnie uderzył Rębisz, Mikołaj Smyłek odbił piłkę, a Kamil Matofij dobitkę też posłał w golkipera. Kolejna próba miejscowych zakończyła się już sukcesem – rozgrywający świetne zawody Rębisz obsłużył Błażeja Radwanka, a ten zdobył swojego pierwszego gola w nowym klubie.

Od 58 min. miejscowym było łatwiej, bo z boiska wyleciał Krystian Żelisko. Dębiczanie bardzo szybko to wykorzystali. Genialnym podaniem do Rębisza popisał się Łanucha, a wahadłowy Wisłoki tak wyłożył piłkę, że wykończenie akcji przez Radwanka było tylko formalnością. Miejscowi poszli za ciosem i po chwili Siedlik był bliski sukcesu po podaniu Zygmunta, ale Smyłka zdołał wybić piłkę na róg. Kiedy po kornerze Zygmunt wcisnął piłkę do siatki na 3:1, wydawało się, że jest już po meczu. Jednak w 85 min. sędzia podyktował karnego dla gości i wyrzucił z boiska Damiana Cabałę. Jopek wykorzystał okazję, co kibice Stali przyjęli z umiarkowaną radością, po czym zaczęli opuszczać stadion. Nie byli przez to świadkami upokorzenia swojej drużyny, która wprawdzie dwa razy nastraszyła z rzutów wolnych miejscowych, po czym przyjęła od nich dwa ciosy.