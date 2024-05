3 liga. Wisłoka Dębica zdobywa bardzo cenne punkty w Świdniku. Ograła Świdniczankę po golu Kacpra Maika

Po pół godziny wyrównanego boju szczęście uśmiechnęło się do walczącej o utrzymanie Wisłoki. Akcję biało-zielonych faulem przerwał Dominik Ptaszyński, a arbiter wycenił to przewinienie na żółtą kartkę. Ponieważ był to już drugi taki kartonik dla zawodnika gości, sędzia usunął go z boiska. Wydawało się, że teraz dębiczanom będzie łatwiej, jednak już kilka minut później to świdniczanie stanęli przed świetną szansą na objęcie prowadzenia.

Znakomicie w bramce spisał się jednak Filip Kramarz, który wygrał pojedynek z przeciwnikiem. Po chwili golkiper Wisłoki potwierdził dobrą formę broniąc groźny strzał z dystansu. Kiedy wydawało się, że przed przerwą nic się już nie zmieni, goście zaatakowali, a w polu karnym faulowany był Krzysztof Żmuda.

Strzał z jedenastu metrów obronił Paweł Socha, ale do odbitej piłki najszybciej dobiegł Kacper Maik i naprawił to, co zepsuł jego kolega z drużyny.