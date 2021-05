3 liga. Wólczanka Wólka Pełkińska bliska kompromitacji w Zamościu. Kapitan Krystian Wrona uratował punkt

W starciu z Wólczanką, która w ostatnim czasie nie radzi sobie zbyt dobrze piłkarze z Zamościa szybko objęli prowadzenie. Kombinacyjnie rozegrany rzut wolny na gola z bliskiej odległości zamienił Grzęda. Kilka minut później wyrównać mógł Duczek, lecz w dogodnej sytuacji trafił wprost w golkipera miejscowych. W 22. minucie Hetman podwyższył. Dośrodkowanie z lewej strony boiska na gola zamienił Chyrchała.

Nadzieje Wólczanki ożyły dwie minuty później, kiedy to z ostrego kąta piłkę do bramki wpakował Matofij. Trzy minuty później gospodarze znów prowadzili różnicą dwóch goli, kiedy to Chyrchała przymierzył tuż przy słupku.

Goście starali się odrobić straty, mieli okazje, lecz dobrze w bramce spisywał się Wyłupek. Obronił w świetnym stylu strzały Pedy. W doliczonym czasie gry w pole karne zawędrował kapitan Wólczanki Wrona. Najpierw po wrzutce Sobonia z bliska ulokował futbolówkę w siatce. W ostatniej akcji meczu z rzutu wolnego dośrodkowywał Gul, jeden z obrońców przedłużył lot piłki i nabiegający Wrona dopełnił formalności.