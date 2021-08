3 liga. Wólczanka Wólka Pełkińska przegrała na własnym obiekcie z Podhalem Nowy Targ

Pierwsza odsłona toczyła się pod dyktando Podhala, które częściej było przy piłce. Gospodarze skoncentrowani byli na bronieniu dostępu do własnej bramki. Pierwszą dobrą okazję mieli przyjezdni w 11. minucie, kiedy to w pole karne z rzutu autu wrzucił piłkę Jakub Kowalski. Golkiper miejscowych minął się z futbolówką, ale jeden z obrońców go wyręczył i wybił futbolówkę w pole. Następnie z dystansu przymierzył Olaf Nowak i z trudem obronił Bartosz Wierzchowski. W 29. minucie z ostrego kąta rzut wolny egzekwował Kowalski. Piłkę trącił Adrian Szynka i futbolówka odbijając się od słupka wpadła do bramki.

Gospodarze od razu mogli wyrównać. Krzysztof Pietluch zagrał do Jana Pedy i ten został zablokowany przez obrońcę. Po chwili składną akcję przeprowadziło trio Pietluch-Wach-Lorek. Ten ostatni uderzył z okolic pola karnego minimalnie nad poprzeczką.